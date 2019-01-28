Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

12 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 482 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 482 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 345 bin 949 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 2 milyon 587 bin 860 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 482 lira 33 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 910 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 526 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise bin 437 lira 86 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 162 milyon 653 bin 429 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 162 milyon 401 bin 215 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:06 Kaynak: AA

Ekonomi
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