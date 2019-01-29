Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları
1 saat önce
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 482 lira 21 kuruş olarak belirlendi.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 482 lira 21 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 314 bin 502 lira oldu. Bu miktar, pazar günü 1 milyon 345 bin 949 lira olarak tespit edilmişti.
Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 482 lira 21 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 887 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 526 lira 68 kuruş, satış fiyatı ise bin 437 lira 74 kuruş olarak açıklandı. Türkiye
'ye dün 173 milyon 129 bin 281 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 172 milyon 440 bin 874 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:07 Kaynak: AA
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