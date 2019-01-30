Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 470 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 470 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 140 bin 710 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 1 milyon 314 bin 502 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 470 lira 30 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 776 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 514 lira 41 kuruş, satış fiyatı ise bin 426 lira 19 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 160 milyon 490 bin 208 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 160 milyon 741 bin 559 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:18 Kaynak: AA

Ekonomi
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