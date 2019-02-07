Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 449 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 449 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 871 bin 372 lira oldu. Bu miktar, salı günü 5 milyon 132 bin 509 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 449 lira 84 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 672 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 493 lira 34 kuruş, satış fiyatı ise bin 406 lira 34 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 161 milyon 690 bin 663 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 162 milyon 954 bin 613 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:26 Kaynak: AA

Ekonomi
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