Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

10 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 461 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 461 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 483 bin 824 lira oldu. Bu miktar, perşembe günü 3 milyon 204 bin 524 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 461 lira 91 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 67 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 505 lira 77 kuruş, satış fiyatı ise bin 418 lira 05 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 184 milyon 235 bin 689 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 184 milyon 873 bin 950 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:51 Kaynak: AA

Ekonomi
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