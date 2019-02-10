Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

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TBMM Tarım Köy İşleri Komisyonu Başkanı, Canlı Yayında Duyurdu! Yeni Hal Yasasının Detayları Belli Oldu

Manisalı Kadınların Dokuduğu Halılar, ABD Başta Olmak Üzere 30 Ülkeye İhraç Ediliyor