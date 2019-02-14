Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

11 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 441 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 441 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 325 bin 698 lira oldu. Bu miktar, salı günü 3 milyon 536 bin 154 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 441 lira 93 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 694 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 485 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise bin 398 lira 67 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 169 milyon 425 bin 250 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 180 milyon 230 bin 709 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:12 Kaynak: AA

Ekonomi
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