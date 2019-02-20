Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

46 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 453 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 453 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 538 bin 298 lira oldu. Bu rakam, pazartesi günü 5 milyon 513 bin 580 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 453 lira 39 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 433 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 496 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise bin 409 lira 79 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 177 milyon 387 bin 828 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 182 milyon 746 bin 223 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:08 Kaynak: AA

Ekonomi
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