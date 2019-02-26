Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

42 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı, bin 461 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı, bin 461 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 357 bin 101 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 3 milyon 585 bin 921 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 461 lira 80 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 344 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 506 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise bin 419 lira 12 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 192 milyon 3 bin 133 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 193 milyon 28 bin 557 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:26 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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