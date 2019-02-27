Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 458 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 458 lira 99 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 933 bin 671 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 6 milyon 357 bin 101 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 458 lira 99 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 997 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 502 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise bin 415 lira 22 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 191 milyon 498 bin 47 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 195 milyon 467 bin 688 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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