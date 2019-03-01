Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 464 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 464 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 781 bin 750 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 7 milyon 999 bin 305 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 464 lira 65 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 943 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 508 lira 59 kuruş, satış fiyatı ise bin 420 lira 71 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 207 milyon 53 bin 16 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 205 milyon 637 bin 15 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:23 Kaynak: AA

Ekonomi
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