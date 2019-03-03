Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 484 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları, System.String[]
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 484 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 502 bin 595 lira oldu. Bu rakam cuma günü 10 milyon 658 bin 907 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 484 lira 6 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 686 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 528 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise bin 439 lira 54 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 172 milyon 698 bin 8273 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 170 milyon 498 bin 34 metreküp olarak kayıtlara geçti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prim Ödemesine Rağmen Emekli Olamayanlar Ödedikleri Primleri Toplu Olarak Geri Alabiliyor Son 17 Yılda Vatandaşa Toplam 289 Milyar Lira Yardım Yapıldı

Antalya'da 2 Bin 500 Araç, Çürümeye Terk Edildi Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 15:50:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]