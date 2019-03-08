Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 490 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 490 lira 4 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 42 bin 581 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 2 milyon 938 bin 343 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 490 lira 4 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 371 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 534 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise bin 445 lira 34 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 168 milyon 986 bin 70 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 169 milyon 352 bin 976 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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