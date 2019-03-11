Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

31 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 487 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 487 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 324 bin 937 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 2 milyon 538 bin 305 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 487 lira 94 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 565 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 532 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise bin 443 lira 30 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 123 milyon 450 bin 783 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 503 bin 129 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:06 Kaynak: AA

Ekonomi
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