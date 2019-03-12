Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

48 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 481 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 481 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 241 bin 353 lira oldu. Bu miktar, pazar günü 2 milyon 340 bin 831 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 481 lira 9 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 515 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 525 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise bin 436 lira 66 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 122 milyon 312 bin 143 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 123 milyon 306 bin 411 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:33 Kaynak: AA

Ekonomi
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