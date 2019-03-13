Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 483 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 483 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 442 bin 842 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 2 milyon 241 bin 353 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 483 lira 42 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 21 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 527 lira 92 kuruş, satış fiyatı ise bin 438 lira 92 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 134 milyon 837 bin 41 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 140 milyon 460 bin 177 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:53 Kaynak: AA

Ekonomi
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