Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

51 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 500 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 500 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 815 bin 444 lira oldu. Bu miktar, salı günü 7 milyon 442 bin 842 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 500 lira 77 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 210 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 545 lira 79 kuruş, satış fiyatı ise bin 455 lira 75 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 156 milyon 534 bin 71 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 160 milyon 986 bin 647 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:20 Kaynak: AA

Ekonomi
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