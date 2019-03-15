Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

53 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 509 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 509 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 133 bin 284 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 1 milyon 815 bin 444 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 509 lira 86 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 73 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 555 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise bin 464 lira 56 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 169 milyon 539 bin 189 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 167 milyon 690 bin 409 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:19 Kaynak: AA

Ekonomi
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