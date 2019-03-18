Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

32 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 486 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları, System.String[]
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 486 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 46 bin 557 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 2 milyon 466 bin 673 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 486 lira 40 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 50 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 530 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise bin 441 lira 81 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 130 milyon 665 bin 564 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 127 milyon 164 bin 25 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:23 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız? PKK'nın İğrenç Yüzü Günlükte Ortaya Çıktı: Kendini Dedesi Yaşındaki Teröristin Kucağında Çıplak Olarak Bulmuş Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 14:55:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]