Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

3 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 482 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 482 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 580 bin 413 lira oldu. Bu rakam, pazartesi günü 3 milyon 581 bin 207 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 482 lira 76 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 764 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 527 lira 24 kuruş, satış fiyatı ise bin 438 lira 28 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 125 milyon 383 bin 925 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 129 milyon 355 bin 595 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:15 Kaynak: AA

Ekonomi
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