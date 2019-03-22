Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

20 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 495 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 495 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 44 bin 683 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 3 milyon 687 bin 334 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 495 lira 39 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 711 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 540 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise bin 450 lira 53 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 137 milyon 117 bin 856 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 137 milyon 543 bin 552 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:34 Kaynak: AA

Ekonomi
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