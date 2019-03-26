Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

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Belediye Başkanı'nın Pazar Arabası Dağıtımı, İzdihama Neden Oldu

AB Komisyonu Nike'a 12,5 Milyon Euro Ceza Kesti

Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor