Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

32 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 539 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 539 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 806 bin 588 lira oldu. Bu miktar, pazar günü 3 milyon 642 bin 327 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 539 lira 29 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 821 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 585 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise bin 493 lira 11 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 155 milyon 417 bin 482 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 154 milyon 591 bin 859 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:34 Kaynak: AA

Ekonomi
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