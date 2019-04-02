Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 502 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 502 lira 26 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 51 bin 771 lira oldu. Bu miktar, pazar günü 3 milyon 324 bin 15 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 502 lira 26 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 368 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 547 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise bin 457 lira 19 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 158 milyon 181 bin 865 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 154 milyon 779 bin 291 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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