Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 622 bin 429 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 5 milyon 51 bin 771 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 71 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 79 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 549 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise bin 459 lira 57 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 147 milyon 188 bin 811 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 148 milyon 441 bin 331 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:58 Kaynak: AA

Ekonomi
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