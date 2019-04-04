Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

28 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 484 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 484 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 658 bin 931 lira oldu. Bu miktar, salı günü 1 milyon 622 bin 429 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 484 lira 35 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 786 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 528 lira 88 kuruş, satış fiyatı ise bin 439 lira 82 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 152 milyon 826 bin 502 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 153 milyon 864 bin 619 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:31 Kaynak: AA

Ekonomi
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