Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 462 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 462 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 146 bin 277 lira oldu. Bu miktar, cuma günü 3 milyon 102 bin 508 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 462 lira 73 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 152 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 506 lira 61 kuruş, satış fiyatı ise bin 418 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 120 milyon 877 bin 492 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 122 milyon 76 bin 665 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:13 Kaynak: AA

Ekonomi
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