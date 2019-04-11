Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 434 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 434 lira 56 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 184 bin 446 lira oldu. Bu miktar, salı günü 5 milyon 909 bin 946 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 434 lira 56 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 910 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 477 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise bin 391 lira 52 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 120 milyon 891 bin 189 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 125 milyon 38 bin 563 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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