Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 525 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 525 lira 58 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 456 bin 517 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 1 milyon 631 bin 622 lira olarak tespit edilmişti.
Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 525 lira 58 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 922 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 571 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise bin 479 lira 81 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 91 milyon 341 bin 671 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 93 milyon 264 bin 675 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:11 Kaynak: AA
Ekonomi
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