Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 527 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 527 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon bin 621 lira oldu. Bu miktar, salı günü 4 milyon 456 bin 517 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 527 lira 62 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 311 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 573 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise bin 481 lira 79 kuruş olarak açıklandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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