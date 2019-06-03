Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 532 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 532 lira 9 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 102 bin 820 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 4 milyon 445 bin 481 lira olarak tespit edilmişti.
Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 532 lira 9 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 24 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 578 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise bin 486 lira 13 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 70 milyon 809 bin 83 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 68 milyon 192 bin 221 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:13 Kaynak: AA
Ekonomi
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