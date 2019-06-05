Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

33 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 511 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 511 lira 62 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 493 bin 908 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 1 milyon 879 bin 805 lira olarak tespit edilmişti.
Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 511 lira 62 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 650 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 556 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise bin 466 lira 27 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 44 milyon 483 bin 904 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 49 milyon 51 bin 35 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:06 Kaynak: AA
Ekonomi
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