Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 526 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 526 lira 75 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 12 bin 80 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 12 milyon 211 bin 345 lira olarak tespit edilmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 526 lira 75 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 936 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 572 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise bin 480 lira 95 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 69 milyon 241 bin 273 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 65 milyon 769 bin 945 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:04 Kaynak: AA
Ekonomi
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