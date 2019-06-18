Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

2 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 480 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 480 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 205 bin 102 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 394 bin 768 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 480 lira 30 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 245 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 524 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise bin 435 lira 89 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 91 milyon 289 bin 14 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 94 milyon 711 bin 721 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:11 Kaynak: AA
Ekonomi
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