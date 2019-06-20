Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

51 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 474 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 474 lira 17 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 663 bin 365 lira oldu. Bu rakam salı günü 6 milyon 921 bin 104 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 474 lira 17 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 520 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 518 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise bin 429 lira 94 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 92 milyon 785 bin 485 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 97 milyon 796 bin 563 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:20 Kaynak: AA
Ekonomi
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