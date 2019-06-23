Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

16 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 508 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 508 lira 95 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 500 bin 989 lira oldu. Bu rakam cuma günü 2 milyon 770 bin 230 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 508 lira 95 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 632 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 549 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise bin 459 lira 23 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 86 milyon 778 bin 222 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 85 milyon 678 bin 846 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:05 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayısı arttı Yemeksepeti CEO'sunun Binali Yıldırım paylaşımına tepkiler büyüyor İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın helallik söylemine yanıt verdi Abdullah Gül oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel olur

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 14:21:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]