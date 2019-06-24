Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

51 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 847 bin 113 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 2 milyon 500 bin 989 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 98 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 886 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 550 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise bin 459 lira 83 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 82 milyon 620 bin 23 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 79 milyon 532 bin 926 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:09 Kaynak: AA
cumartesi günü, enerji piyasaları işletme aş, gaz, Ekonomi
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