Spot piyasada doğal gaz fiyatları
10 dakika önce
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 481 lira 68 kuruş olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:06 Kaynak: AA
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 481 lira 68 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 702 bin 376 lira oldu. Bu rakam salı günü 2 milyon 205 bin 159 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 481 lira 68 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 821 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 526 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise bin 437 lira 23 kuruş olarak açıklandı. Türkiye
'ye dün 92 milyon 463 bin 227 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 98 milyon 659 bin 817 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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