Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

56 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 24 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 151 bin 295 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 3 milyon 647 bin 736 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 85 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 549 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise bin 459 lira 11 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 105 milyon 139 bin 589 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 98 milyon 636 bin 84 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:04 Kaynak: AA
Ekonomi
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