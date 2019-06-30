Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 495 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 495 lira 91 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 342 bin 471 lira oldu. Bu rakam cuma günü 9 milyon 151 bin 295 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 495 lira 91 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 246 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 582 lira 64 kuruş, satış fiyatı ise bin 451 lira 3 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 89 milyon 199 bin 139 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 85 milyon 273 bin 579 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:08 Kaynak: AA
Ekonomi
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