Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

2 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 582 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 582 lira 27 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 473 bin 463 lira oldu. Bu rakam pazar günü 2 milyon 83 bin 170 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 582 lira 27 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 826 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 629 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise bin 534 lira 80 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 107 milyon 844 bin 766 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 995 bin 457 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:18 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akaryakıtta eşel mobil sistemi devrede! Bundan sonra zamlar pompaya yansımayacak Fiyatı dip yapan karpuz tarlada kaldı Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilen kadında HİV virüsü çıktı Yine Erdoğan haberi, yine gaf! Haksever bir kez daha yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 16:21:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]