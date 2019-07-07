Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

59 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 566 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 566 lira 70 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 878 bin 737 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 369 bin 424 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 566 lira 70 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 947 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 613 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise bin 519 lira 70 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 88 milyon 73 bin 631 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 92 milyon 697 bin 17 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:03 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motorine "dolar" indirimi geliyor Düğünden kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat! Zaman daralıyor Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i bikinili pozuyla takipçilerinin nefesini kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 15:02:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]