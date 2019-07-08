Spot piyasada doğal gaz fiyatları
1 saat önce
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 575 lira 31 kuruş olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:16 Kaynak: AA
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 575 lira 31 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 714 bin 50 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 10 milyon 878 bin 737 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 575 lira 31 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 359 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 622 lira 57 kuruş, satış fiyatı ise bin 528 lira 5 kuruş olarak açıklandı. Türkiye
'ye dün 86 milyon 714 bin 438 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 84 milyon 287 bin 954 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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