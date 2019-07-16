Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

3 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 503 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 503 lira 35 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 171 bin 123 lira oldu. Bu rakam pazar günü 6 milyon 895 bin 275 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 503 lira 35 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 443 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 548 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise bin 458 lira 25 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 90 milyon 116 bin 662 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 85 milyon 356 bin 231 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:08 Kaynak: AA
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