Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

40 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1472 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1472 lira 12 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 426 bin 724 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 6 milyon 774 bin 307 lira lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1472 lira 12 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 649 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1516 lira 18 kuruş, satış fiyatı ise 1427 lira 96 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 95 milyon 840 bin 619 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 94 milyon 188 bin 115 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:05 Kaynak: AA
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