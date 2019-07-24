Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

21 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 444 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 444 lira 86 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 60 bin 4 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 11 bin 571 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 444 lira 86 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 883 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 488 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise bin 401 lira 51 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 106 milyon 648 bin 944 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 110 milyon 718 bin 628 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:09 Kaynak: AA
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