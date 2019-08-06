Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

57 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 455 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 455 lira 10 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 44 bin 204 lira oldu. Bu rakam pazar günü 2 milyon 478 bin 528 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 455 lira 10 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 465 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 498 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise bin 411 lira 45 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 111 milyon 413 bin 181 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 63 bin 949 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:15 Kaynak: AA
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