Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

9 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 453 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 453 lira 11 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 623 bin 413 lira oldu. Bu rakam salı günü 6 milyon 573 bin 779 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 453 lira 11 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 491 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 496 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise bin 409 lira 52 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 116 milyon 818 bin 661 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 716 bin 487 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:06 Kaynak: AA
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