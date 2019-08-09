Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

29 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 452 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 452 lira 90 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 927 bin 62 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 3 milyon 623 bin 412 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 452 lira 90 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 703 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 496 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise bin 409 lira 31 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 114 milyon 565 bin 24 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 110 milyon 345 bin 740 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper Loto 25 milyon lira devretti
Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu Anne ve babasını siyanürle öldüren genç: Siyanürü kırmızı gözlü şahıs istedi Şengül Hablemitoğlu'ndan Burhan Kuzu'ya tepki: Senin o ağzını burnunu dağıtmak da bana düşer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 14:44:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]