Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 450 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 450 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 483 bin 369 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 240 bin 711 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 450 lira 35 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 91 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 493 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise bin 406 lira 84 kuruş olarak açıklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

3 kamyonetin içindeki 50 teröristin hareketliliği Mardin'den görüntülendi

Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor

Güzel oyuncu İpek Yaylacıoğlu, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı