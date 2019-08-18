Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

41 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 450 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 450 lira 35 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 483 bin 369 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 240 bin 711 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 450 lira 35 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 91 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 493 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise bin 406 lira 84 kuruş olarak açıklandı.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:04 Kaynak: AA
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