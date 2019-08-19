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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

38 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 449 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 449 lira 23 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 571 bin 192 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 483 bin 369 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 449 lira 23 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 460 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 492 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise bin 405 lira 75 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 90 milyon 542 bin metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 80 milyon 964 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:30 Kaynak: AA
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